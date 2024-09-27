NYT: Зіркова сила Зеленського у Вашингтоні помітно згасає

Коли президент України Володимир Зеленський відвідав США у грудні 2022 року, його зустрічав великий натовп людей, бурхливі овації і пакет допомоги на суму майже 50 мільярдів доларів. Але в міру того, як війна затягується, президент України отримує значно більш спокійний прийом у Вашингтоні і стикається з гнівними запитаннями з боку деяких республіканців, повідомляє Українська правда.

Про це пише видання The New York Times.

"Зеленський вважається найпереконливішим адвокатом України, обдарованим здатністю прориватися крізь заангажованість Конгресу закликами до прискорення поставок зброї та іншої допомоги Києву. Але в міру того, як війна проти Росії затягується, його зіркова сила у Вашингтоні помітно згасає, що має потенційно жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги Україні з боку США".

Видання акцентує, що це показав прийом Зеленського у США у четвер, 26 вересня, – він був набагато більш приглушеним. З Зеленським за зачиненими дверима зустрілися кілька десятків законодавців, а спікер Палати представників ігнорував українського президента.

Наразі Україна отримує військову допомогу від США в рамках ухваленого пакета на суму майже 61 мільярд доларів, який Конгрес схвалив навесні. 26 вересня президент США Джо Байден оголосив, що Америка надішле Україні озброєння на суму 8 мільярдів доларів, включаючи планерні бомби, ракети ППО і додаткову батарею "Патріотів".

"Але коли ця військова допомога закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від готовності Конгресу продовжувати поповнювати військову скриню Зеленського" , – підкреслює видання.

NYT нагадує, що у четвер Зеленський провів дві зустрічі в Капітолії: спочатку відповів на запитання двопартійної групи з близько 20 сенаторів, зокрема демократа з Нью-Йорка, лідера більшості Чака Шумера і республіканця з Кентуккі, лідера меншості Мітча Макконнелла, потім він зустрівся з двопартійною групою з близько десятка членів Палати представників, у тому числі з Хакімом Джеффрісом.

Видання наголошує, що Зеленському, який 25 вересня виступав з промовою на Генеральній Асамблеї ООН, не пощастило прибути на Капітолійський пагорб після того, як обидві палати Конгресу оголосили перерву на час передвиборчої кампанії. Це стало причиною того, що заходи за участі українського президента мали низку відвідуваність.

"Лідери Конгресу не доклали зусиль для того, щоб привернути увагу до його візиту: ні пан Шумер, ні пан Макконнелл не звернулися до ЗМІ особисто або через електронну пошту, як це відбувалося після попередніх візитів пана Зеленського, так само як і пан Джеффріс" , – пише NYT.

Видання зазначає, що майже кожен законодавець, який був присутній на засіданнях, раніше неодноразово голосував на підтримку військової допомоги Україні.

У низки сенаторів і сам Зеленський і воля українського народу боротися і захищати свою країну досі викликають захоплення, але в інших колах візит українського президента зустріли з гнівом через те, що деякі республіканці заявили, що він, мовляв, продемонстрував прихильність до демократів і адміністрації Байдена під час виборчого сезону.

25 вересня спікер Майк Джонсон зажадав від Зеленського відкликати українського посла в США через організацію його поїздки на завод боєприпасів у Скрентоні у штаті Пенсильванія, обіцяє стати найбільш бурхливим штатом на президентських виборах..

Того ж дня республіканець від штату Кентуккі та голова Комітету з нагляду Джеймс Р. Комер розпочав розслідування, чи не зловживала адміністрація Байдена державними коштами, відправивши Зеленського на військовому літаку для відвідування заводу.

Також республіканці акцентували на деяких цитатах Зеленського.

Зокрема, Джонсон згадав коментар українського президента для The New Yorker, в яких той назвав кандидата у віце-президенти від республіканців Джей Ді Венса "надто радикальним".

"Ці епізоди розчарували деяких республіканських прихильників пана Зеленського, які висловили занепокоєння тим, що український президент втрутився в американську політику" , – пише видання.

NYT додає, що ця суперечка є нагадуванням про виклики, з якими Зеленський може зіткнутися в найближчі місяці, якщо республіканці візьмуть повний контроль над Конгресом і якщо на виборах переможе колишній президент Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про свою незгоду з озброєнням України.