У Кишиневі вимазали жовтою та синьою фарбою урядові будівлі за завданням із Москви

У Кишиневі будівлі уряду та Міністерства праці в ніч на 27 вересня зазнали вандалізму – затримали двох людей, які отримали інструкції в Москві. Про це пише видання Newsmaker, повідомляє Європейська правда.

У ніч на п’ятницю кілька людей вчинили акт вандалізму, заливши двері та стіни будівлі міністерства праці фарбою. За пів години такі самі дії сталися біля будівлі уряду.

На оприлюдненому молдовською поліцією відео видно, як двоє чоловіків вимазують урядові будівлі жовтою і синьою фарбою.

Поліція затримала двох підозрюваних віком 21 і 20 років. Під час допиту у відділенні поліції затримані розповіли, що входили до групи з 20 молодих людей, найнятих для вандалізму щодо державних установ Молдови з метою дестабілізації.

За їхніми словами, тільки за акти вандалізму біля будівлі уряду їм заплатили 5 тисяч євро.

Один із підозрюваних стверджує, що він також відповідав за пошук молодих людей для подальшого інструктування в Москві про акції, які планують у Молдові. За його словами, за це їм платили по 500 євро на місяць.

Як розповіли в поліції, усі 20 осіб вирушили до Москви літаком із пересадкою в Стамбулі, де їх зустрів громадянин Росії та поселив у готелі. А наступного дня на полігоні під Москвою їх навчили того, як організувати протести в Кишиневі, дестабілізувати ситуацію на цих акціях протесту. Їм також видали гроші і телефони для зв'язку.

Пізніше, з пересадкою в Анталії, вони повернулися до Молдови, купили фарбу, рукавички, кросівки і сумки, а після вчинення актів вандалізму виклали відео своїх дій у Telegram як доказ виконання роботи.

13 із 20 осіб, які вирушили на навчання до Москви, вже опізнала поліція, включно з 26-річним чоловіком, відповідальним за вербування молодих людей для поїздки в Росію.

Правоохоронці провели обшуки в будинках 4 осіб, вилучили кілька банок із фарбою, рукавички, банківські картки, посвідчення особи, що підтверджують їхні поїздки в Росію, та інші предмети, які можуть послужити доказом у кримінальній справі.