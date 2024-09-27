В Києві трапилася сутичка між посадовцем НБУ та військовим: Нацбанк обіцяв свою перевірку

Національний банк розпочав власну перевірку після інформації про сутичку між співробітником НБУ та військовим, після перевірки та даних від правоохоронців в НБУ обіцяють "ухвалити відповідні рішення".﻿﻿ З посиланням на пресслужбу НБУ, повідомляє Українська правда.

"Отримавши інформацію про інцидент за участю співробітника НБУ, не пов’язаний з виконанням професійних обовʼязків та у неробочий час, Національний банк звернувся до правоохоронних органів для отримання достовірних даних щодо його обставин та за дорученням Голови НБУ розпочав власну службову перевірку, яка триває.

За результатами цих заходів Правління Національного банку розгляне встановлені факти та ухвалить відповідні рішення" , - йдеться в повідомленні.

На сайті НБУ повідомляється, що Павло Поляруш є начальником управління роботи з проблемними активами Національного банку України з 18 квітня 2023 року. За даними YouControl, він пов’язаний стосунками з заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою.

Нагадаємо, 27 вересня білоруський доброволець Андрій Трацевський заявив про сутичку в Києві з, імовірно, очільником управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павлом Полярушем. У поліції підтвердили факт конфлікту, не називаючи імен.

За словами Трацевського, топпосадовець НБУ був "явно напідпитку або під наркотиками мало не зніс мене на дорозі, потім перекрив проїжджу частину і продовжував сидіти з дівчиною в авто". Також він заявив, що Поляруш погрожував військовому "прострелити ноги" з нагородної зброї.

Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю.

За даними поліції, після погроз інший чоловік вдарив водія Lexus та розпилив газовий балончик.

Конфліктуючи сторони написали заяви одне на одного. Також поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 129 КК "Погроза вбивством".