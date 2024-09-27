У першому півріччі 2024 року ДТЕК Енерго втратило 1,5 млрд грн через обстріли

За підсумками першого півріччя 2024 року компанія ДТЕК Енерго отримала понад 1,5 млрд грн збитку. З посиланням на фінансову звітність компанії за відповідний період, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Ключовий фактор – зниження обсягів генерації електроенергії через обстріли ворога теплоелектростанцій компанії.

"Лише у березні – червні було здійснено сім масованих атак на ТЕС ДТЕК Енерго. В їх результаті зруйновано або пошкоджено 90% теплової генерації компанії. Для відновлення цих потужностей необхідно 14-16 млрд грн ($350-400 млн). Це завдані збитки по обладнанню і вартість проведення ремонтних робіт" , - зазначили у компанії.

В ДТЕК Енерго наголосили, що попри несприятливе фінансове становище, компанія продовжує спрямовувати усі наявні ресурси у якнайшвидше відновлення потужностей теплової генерації, у видобуток вугілля, необхідний для її надійної роботи, в підготовку до опалювального сезону.

Там зазначили, що у першому півріччі цього року інвестиції компанії у відновлення ТЕС склали понад 1,4 млрд грн, в український вуглевидобуток – 4 млрд грн. Завдяки цьому у січні – червні цього року шахтарям вдалося ввести в роботу 10 нових лав. План на поточний рік – 26 лав. Загалом інвестиції компанії у відновлення ТЕС і роботу шахт цьогоріч очікуються на рівні понад 11 млрд грн.

В компанії також підкреслили, що виконують свої зобов’язання перед державою, попри війну забезпечуючи робочі місця для економіки та продовжуючи своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам. За підсумками першого півріччя 2024 р. ДТЕК Енерго сплатив майже 9,3 млрд грн податків. Це на 62% більше, ніж за аналогічний період 2023 р. (5,7 млрд грн).

В ДТЕК Енерго запевнили, що в умовах війни та атак по енергетиці ТЕС, шахти та машинобудівні підприємства ДТЕК Енерго продовжують підтримувати надійність української енергосистеми та посилено готуються до майбутнього опалювального сезону.