Президент Фінляндії вважає, що Україні перед вступом до НАТО потрібне членство в ЄС

Президент Фінляндії Олександр Стубб вважає, що Україна спочатку має стати членом ЄС і тільки після цього зможе приєднатися до НАТО. Про це Стубб сказав на Гельсінському безпековому форумі, повідомляє Європейська правда.

Стубба запитали, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО до кінця року.

"До кінця року, я думаю, це нереалістично" , – відповів фінський президент.

Він додав, що вважає запрошення України до НАТО реалістичним у довгостроковій перспективі.

Потім він поділився своєю думкою про те, у якому порядку Україна приєднуватиметься до західних альянсів.

"Я думаю, що своєрідною послідовністю буде: перше – членство у ЄС, друге – членство у НАТО" , – додав він.

За оцінками Стубба, спочатку з Україною будуть узгоджені безпекові домовленості, яких станом на сьогодні укладено із понад 20 країнами, потім Україні слід було б домовитись про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами, як США, Британія чи Франція, після чого Україна може стати членом ЄС і лише потім – членом НАТО.

Позицією Фінляндії, наголосив він, є підтримка членства України у НАТО.

"Але час повинен бути правильним. Ми усі знаємо, що країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО" , – заявив фінський президент.

"Не прив’язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вони отримала Фінляндію, вона отримає Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатись до Альянсу" , – додав він.

Стубб відкинув припущення, що Росія зможе таким чином війною утримувати Україну від членства у НАТО, оскільки, за його словами, війна рано чи пізно все одно закінчиться.

Попереднія глава МЗС Дмитро Кулеба вважав за можливе запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу у Нідерландах у 2025 році.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає реалістичним прогноз, що Україна може вступити до Євросоюзу до 2030 року.