Нічна атака на Україну: знищено дві ракети та 69 "Шахедів"

В результаті протиповітряного бою уночі на 28 вересня збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed", повідомляє Українська правда.

Про це пвiдомляють Повітряні сили.

Окрім 69 збитих, ще один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три – локаційно втрачено на території України.

Уточнюється, що загалом РФ запустила 77 засобів:

дві балістичні ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;

73 ударних БПлА типу "Shahed" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, мис Чауда – Крим.

Відбивали повітряний напад у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.