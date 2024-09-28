Російські війська атакували Добропілля: почалися пожежі, 7 людей поранено
Російські війська в ніч проти 28 вересня атакували Добропілля. Почалися пожежі, семеро людей поранено, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Донецьку облпрокуратура.
Так, 28 вересня, о 02:05, війська РФ атакували Добропілля, під ударами ворожої армії опинилось середмістя зі щільною житловою забудовою.
"Засоби ураження поцілили по багатоквартирних і приватних будинках, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 7 містян", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за даними прокурорів, п’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні.
"У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани", - додали у відомстві.
Наслідки атаки
Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень адмінбудівля й гараж. Тип зброї, використаної ворогом для атаки, встановлюється.