Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов перевірив позиції розвідників у Харківській області. Разом з командирами провів планування операцій, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела у Силах оборони.

Як зазначили джерела, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів начальник ГУР Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів Головного управління розвідки у Харківській області..

Буданов разом з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції Сил безпеки та оборони на даних напрямках та розвинути попередній успіх.

Звільнення агрегатного заводу

У вівторок, 24 вересня, стало відомо, що українські воїни звільнили агрегатний завод у місті Вовчанськ Харківської області.

Представник Російського добровольчого корпусу (РДК) заявив, що це була перша подібна операція українських сил з початку повномасштабної війни. Бійці штурмом взяли під контроль великий укріпрайон та вибили з нього ворога.

У ГРУ уточнили, що під час боїв захисникам вдалося взяти у полон до 20 росіян. За словами розвідників, агрегатний завод у Вовчанську пошкоджений, але тримати оборону там ще можна.