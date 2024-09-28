Удар по Кривому Рогу 27 вересня: під завалами знайшли ще одну жертву

У Кривому Розі під завалами будівлі управління поліції знайшли ще одного загиблого. Усього через удар по місту 27 вересня загинули четверо людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка", - розповів він.

За даними голови ОВА, загалом через ракетний удар по будівлі поліції загинули четверо людей.

Атака на Кривий Ріг

Вранці 27 вересня російські війська атакували балістикою Кривий Ріг Дніпропетровської області. Під ударом опинилося управління поліції.

Протягом дня кількість поранених із трьох збільшилася до шести людей. А кількість загиблих - від одного до трьох. Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть бути четверо людей.

На ранок 28 вересня пошуки ще однієї людини під завалами у Кривому Розі продовжувалися.