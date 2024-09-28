Росіяни заявляють про "повне оточення" Вугледару: у ЦПД відреагували

Росіяни заявляють про нібито "повне оточення" Вугледару Донецької області. Але це фейк, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Росіяни наразі брешуть про повне оточення Вугледару", - запевнив він.

Ситуація в районі Вугледару

На ранок 28 вересня на фронті в Україні сталося 180 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.

При цьому ситуація в районі Вугледару Донецької області залишається важкою. Днями видання Forbes написало, що нібито Україна "поступово вивела свої сили" з міста. На це українські військові з 72 ОМбр ім. Чорних Запорожців відреагували, заявивши, що Вугледар залишається під контролем ЗСУ.

Загалом за останню добу, за даними Інституту вивчення війни, росіяни просунулися в Торецьку, а також захопили місто Залізний на південний схід від Торецька. На Покровському напрямку загарбники просунулися на південь від Сухого Яру та захопили шахту на захід від Новогродівки.