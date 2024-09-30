Генштаб: Росіяни штурмували десять напрямків фронту понад 150 разів

За минулу добу на 10 напрямках фронту відбулося 153 бойових зіткнення, на Покровському напрямку російські війська атакували 9 населених пунктів 28 разів, на Курахівському напрямку захисники спинили 25 атак ворога, повідомляє Українська правда.

Про це говорить ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку точився один бій біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів.

Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 21 авіаудар, використавши при цьому 30 КАБів.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.