Чергові обстріли України: знеструмлення були у шести областях

За минулу добу, 29 вересня, через російські обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зокрема, у Запорізькій області внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 1212 абонентів.

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Донецькій області через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Нагадаємо:

У неділю повідомлялося, що за попередню добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях.