Bloomberg: Експорт нафтопродуктів з Індії досяг дворічного максимуму
Постачання нафтопродуктів з Індії досягли найвищого рівня з березня 2022 року, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба.
Повідомляється, що причиною збільшення експорту нафтопродуктів з Індії є скорочення виробництва нафтопереробних продуктів в Європі, що призвело до сплеску попиту з боку закордонних покупців, зокрема країн Африки.
У вересні постачання дизельного пального, бензину й авіагасу з четвертого за величиною нафтопереробного заводу у світі зросли до 1,5 млн барелів на день, що приблизно на 39% більше, ніж торік.
Хоча Індія є великим імпортером сирої нафти, де нафтопереробні заводи здебільшого налаштовані на обслуговування внутрішнього споживання, приватні переробники також задовольняють значний попит на експортну нафту.
Серед потоків з Індії, експорт продукції до Африки досяг рекордних 380 000 барелів на добу.