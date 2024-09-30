Сибіга та Сійярто провели переговори в Угорщині: перші подробиці (Оновлено)
Сьогодні, 30 вересня, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга зустрівся у Будапешті з угорським колегою Петером Сійярто. Сторони розпочали переговори у форматі тет-а-тет, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал МЗС України.
"В Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет", - пише МЗС України.
Сійярто, своєю чергою, відмітив, що його країна перебуває в глобальній більшості щодо заклику до якнайшвидшого встановлення миру в Україні. У тому ж числі Будапешт бажає добросусідських відносин з Києвом.
"Побачимо, як далеко ми зайдемо сьогодні...", - додав він.
Переговори завершились
"Переговори Сибіги та Сійярто у форматі тет-а-тет тривали близько години, вдвічі довше від запланованого. Після їх завершення розпочалися переговори у розширеному форматі за участі делегацій", - пише МЗС.
Відносини України та Угорщини
Проблеми з Угорщиною стосовно національних меншин почали загострюватися після ухвалення в Україні освітнього закону в 2017 році. Згідно з цим законом, представники національних меншин могли навчатися рідною мовою тільки в початковій школі, а в середніх і старших класах навчання повинно було вестися українською.
Угорщина розцінила це як спробу асиміляції, через що неодноразово блокувала ініціативи ЄС на підтримку України.
Крім того, Угорщина відмовилася надавати військову допомогу Україні в боротьбі з російською агресією на тлі повномасштабної війни.
Сьогодні ж. 30 вересня, Сибіга прибув з офіційним візитом до Угорщини.