Axios: Трамп готує аргументи для не визнання виборів у разі програшу

Кандидат у президенти США Дональд Трамп збирає детальний набір виправдань, аби відкинути результат виборів у листопаді у випадку свого програшу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило видання Axios.

Останнім часом Дональд Трамп розширив спектр своїх безпідставних нападок на процедури голосування у США. У понеділок Трамп неправдиво заявив, що демократи використовують програму голосування за кордоном для емігрантів і військовослужбовців, щоб обійти "будь-яку перевірку громадянства або підтвердження особи".

На мітингу в Пенсильванії минулого тижня Трамп засудив те, що він назвав "дурною" концепцією голосування за 45 днів до виборів. Нещодавно він атакував голосування поштою і Поштову службу США як некомпетентну і ненадійну – навіть незважаючи на те, що Республіканська партія підштовхувала своїх виборців до цієї практики.

Раніше цього місяця Трамп вимагав від республіканців у Палаті представників використати загрозу зупинки роботи уряду для ухвалення закону, що вимагає підтвердження громадянства для реєстрації для участі у федеральних виборах.

Ця спроба провалилася, але дала Трампу і республіканцям новий привід заявити про фальсифікацію виборів – навіть незважаючи на те, що голосування негромадян на виборах у США є незаконним і вкрай рідкісним явищем.

Не маючи доказів порушень під час голосування, у разі свого програшу Трамп готується розгорнути ширші риторичні аргументи щодо того, чому вибори були принципово несправедливими.

Починаючи з 2020 року, апарат Республіканської партії був реорганізований для того, щоб підтвердити неправдиві заяви Трампа про те, що фальсифікації на виборах є проблемою для американської політики.

Кампанія Трампа і Національний комітет Республіканської партії заявляють, що вони створили мережу з близько 175 тисяч волонтерів-спостерігачів і працівників виборчих дільниць, що є частиною невпинної роботи з "забезпечення чесності виборів".

У Джорджії крайньо права виборча комісія ухвалила нові правила, які, на думку демократів, можуть бути використані для підриву довіри до результатів виборів, якщо Трамп програє у критично важливому штаті.

Минулого тижня спікер Палати представників Майк Джонсон викликав обурення, пообіцявши визнати вибори 2024 року і "слідувати Конституції", тільки якщо це будуть "вільні, чесні і безпечні вибори".

1 листопада 2020 року видання Axios повідомляло, що Трамп сказав довіреним особам про свої плани передчасно оголосити про перемогу в ніч виборів, якщо буде виглядати так, ніби він "випереджає". Саме так він і вчинив.

Влітку Трамп заявляв, що визнає свою поразку на виборах, якщо ті будуть чесними та вільними.

Президент США Джо Байден висловлював сумнів щодо мирної передачі влади у випадку, якщо Трамп програє вибори.

Невизнання Трампом результатів виборів 2020 року призвело до насильницького штурму Капітолія.