На Херсонщині почали розсилати поштою повістки

У Херсонській області почали розсилати через пошту повістки з вимогою з'явитися до ТЦК.﻿﻿ З посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію у соцмережах, повідомляє Українська правда.

Заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук провела нараду з заступником начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександром Самотеєм й директором з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ "Укрпошта" Володимиром Очеретнюком.

Вони обговорили механізм формування та надсилання повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В ОВА пояснили, що повістки підписуються електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Вони друкуються "Укрпоштою" та надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних.

Після цього чоловіки повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів з моменту отримання повістки. Тих, хто не з'являється, притягують до адміністративної відповідальності, а ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи.