"Нова пошта" збільшила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів
З 1 жовтня "Нова пошта" збільшила тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів в середньому на 10 гривень, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.
Загалом тарифи на доставлення матимуть такий вигляд:
- документи — 65 грн (у цю вартість входить фірмовий картонний конверт);
- за доставлення по місту посилки вагою до 2 кг — 60 грн, до 10 кг — 90 грн, а до 30 кг — 140 грн;
- доставлення товарів вагою до 2 кг по Україні коштуватиме 80 грн, до 10 кг — 110 грн, а до 30 кг — 160 грн;
- за доставлення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями по місту доведеться доплатити 50 копійок за кожен додатковий кілограм, а між відділеннями по Україні — по гривні за кілограм.
У "Новій пошті" пояснили, що за час повномасштабної війни в Україні зросли ціни на енергоносії, які становлять суттєву частку у собівартості послуг пошти. Водночас пошта скасувала комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.
"Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг. Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки", — йдеться у заяві пошти.