"Нова пошта" збільшила тарифи на доставку документів, посилок та вантажів

З 1 жовтня "Нова пошта" збільшила тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів в середньому на 10 гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Загалом тарифи на доставлення матимуть такий вигляд:

документи — 65 грн (у цю вартість входить фірмовий картонний конверт);

за доставлення по місту посилки вагою до 2 кг — 60 грн, до 10 кг — 90 грн, а до 30 кг — 140 грн;

доставлення товарів вагою до 2 кг по Україні коштуватиме 80 грн, до 10 кг — 110 грн, а до 30 кг — 160 грн;

за доставлення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями по місту доведеться доплатити 50 копійок за кожен додатковий кілограм, а між відділеннями по Україні — по гривні за кілограм.

У "Новій пошті" пояснили, що за час повномасштабної війни в Україні зросли ціни на енергоносії, які становлять суттєву частку у собівартості послуг пошти. Водночас пошта скасувала комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.