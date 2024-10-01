Зеленський відзначив подвиг захисників України та вручив нагороди

Президент Зеленський під час урочистої церемонії складання клятви ліцеїстами та вручення державних нагород у День захисників і захисниць України висловив подяку всім воїнам за їхню самовіддану службу та відданість державі, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня захисників та захисниць.

"951 день битви за державу, 951 день ви пишете історію на полі бою. Віддаєте себе, аби не віддати Україну. Ті, хто був народжений воїном, й ті, хто ним став, змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною, хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором. Хто сказав собі: я не маю іншого вибору, адже це моя Батьківщина, це моя Україна, тож я буду її захищати."

Зеленський висловив вдячність кожному військовому та кожній військовій, хто приближує хвилину перемоги.

"Коли ми говоримо "захисники України", ми відчуваємо гордість, відчуваємо ваш захист, бачимо вашу відвагу, щодня бачимо та щоночі. З різних хвилин складається війна, складається наша боротьба, і дуже важкий шлях до однієї найбажанішої хвилини – першої хвилини перемоги, першої хвилини миру в Україні" , – наголосив президент.

У відеозверненні також показали кадри з різних міст, де люди вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

Нагадаємо:

Українці 1 жовтня о 9 годині ранку вшановують хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць, а також дякують Силам оборони та усім, хто захищає державу від Росії.