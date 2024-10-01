Новий генсек НАТО Рютте оголосив Україну своїм пріоритетом

Марк Рютте, який у вівторок офіційно стане новим генеральним секретарем НАТО, заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це Рютте сказав перед церемонією прийняття повноважень у штабквартирі НАТО в Брюсселі.

Рютте відзначив, що пріоритети Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому.

"Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація", – сказав Рютте.

Він підкреслив, що Україні "на вершині списку" його пріоритетів.

Іншими пріоритетами, за його словами, будуть стримування та оборона Альянсу.

"Ми повинні витрачати більше. Ми повинні підвищити нашу колективну оборону", – наголосив Рютте.

Він також зазначив, що, як і Столтенберг, буде розбудовувати альянси НАТО із партнерами по всьому світу.

"Одна річ точно не зміниться. Це ключова місія НАТО: що ми захищаємо наших людей, наші держави і, звичайно, наші цінності", – сказав Рютте.

Столтенберг зі свого боку заявив, що із нідерладцем на чолі НАТО буде у надійних руках.

Рютте був офіційно затверджений на посаду генерального секретаря НАТО у червні цього року.