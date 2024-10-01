Повістка "Укрпоштою": з'явитися до ТЦК необхідно протягом 14 днів

Українці, які отримали повістки через "Укрпошту" повинні впродовж 14 днів з’явитися до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

Повістки через "Укрпошту" почали надсилати жителям Херсонщини. В ОВА наголошують, що військовозобов’язані, які їх отримують поштою, мають з'явитися до ТЦК протягом 14 днів. У разі ігнорування повістки, військовозобов'язаного притягують до адміністративної відповідальності, а дані передаються до поліції для розшуку.

Нагадаємо, в Україні запроваджено новий механізм формування та надсилання повісток за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Повістки підписуються електронними підписами начальників ТЦК та містять унікальний QR-код для ідентифікації. Після цього їх друкує "Укрпошта" та надсилає за домашніми адресами військовозобов'язаних. Перші повістки, відправлені через "Укрпошту", вже надійшли до поштових відділень на Закарпатті.

Раніше повідомлялось, що "Укрпошта" доставляє повістки у формі рекомендованих листів, які отримувач повинен підписати при отриманні. За словами керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського, якщо одержувач не забирає лист, для нього залишають повідомлення. Якщо після цього лист так і не забрали, його повертають відправнику – Міністерству оборони України.

Нагадаємо, адвокатка юридичної компанії "Ріяко і Партнери" Катерина Аніщенко у коментарі розповіла, що в Україні почастішали випадки, коли особи дізнаються про мобілізацію через арешт банківських рахунків або повідомлення від банку. Це відбувається, навіть якщо вони не отримували повістки. Така ситуація може виникнути, зокрема, через проживання за іншою адресою, про зміну якої особа не повідомила. У разі, якщо повістка надійшла на стару адресу, є підстави для судового оскарження. Однак, якщо всі вимоги виконані, а людина свідомо не з'явилася до ТЦК, правова допомога може виявитися малоефективною.