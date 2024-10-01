FT: Байден може змінити статус України в НАТО

З’явилися попередні ознаки того, що президент США Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить посаду президента на початку наступного року. Про це йдеться у публікації Financial Times, що посилається на неназваного західного посадовця, повідомляє Європейська правда.

Президент Джо Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня, нагадує видання. Про це стало відомо після переговорів Зеленського та Байдена у США.

"Західний посадовець, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просувати статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні" , – йдеться у публікації, без уточнень деталей, як би мало виглядати таке просування.

Залишаючи США цими вихідними, Зеленський заявив, що жовтень буде "часом прийняття рішень".

Президент Джо Байден публічно підтримує членство України у НАТО, але дотепер протистояв активним крокам із наближення вступу України, таким як запрошення приєднатись до Альянсу.

Членство в НАТО залишається ключовою метою України, але дуже мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що воно можливе без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка б визначала, на яку частину території України поширюється положення Альянсу про взаємну оборону.

Дехто пропонує модель членства Західної Німеччини в Альянсі, яке тривало понад три десятиліття до падіння Берлінської стіни і возз'єднання зі східними регіонами.

"Західнонімецька модель набирає обертів, особливо в Білому домі, який був найбільш скептично налаштований щодо членства в НАТО" , – коментує Джеремі Шапіро, голова вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин.

"Земля в обмін на членство в НАТО – це єдине рішення, всі це знають. Ніхто не скаже про це вголос... але це єдина стратегія" , – зазначив неназваний західний посадовець, що обіймає високу посаду.

Водночас багато хто вважає малоймовірним, що Росія прийме вступ України в НАТО та її зближення із Заходом.

"Найважливіше для нас – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не закінчить війну, а лише спровокує нову" , – зазначив виданню неназваний український урядовець.

Нагадаємо, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО.

Нагадаємо, влітку Джо Байден заявляв, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.