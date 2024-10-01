Головний дипломат ЄС попереджає про можливу критичну ситуацію в енергосистемі України

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що за кілька тижнів в Україні може виникнути надзвичайна ситуація через постійне руйнування Росією енергетичної інфраструктури, а це може призвести до того, що ще більше українців "будуть змушені покинути свої домівки та країну".﻿ Про це він написав у своєму блозі, повідомляє Європейська правда.

Боррель відзначив, що Росія систематично руйнує енергетичну інфраструктуру в Україні, щоб залишити українців без світла, води та опалення, й населення країни вже стикається з перебоями в електропостачанні тривалістю від 8 до 12 годин.

Він констатував, що ця цифра може зрости до 20 годин на день, та акцентував, що російські удари пошкодили 68% енергетичних потужностей країни, й наразі залишилося лише близько 10-11 ГВт виробничої потужності електрики.

"За кілька тижнів в Україні може виникнути надзвичайна ситуація, яка призведе до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої домівки та країну" , – написав Боррель.

Топдипломат зазначив, що російські ракетні атаки на електропідстанції, за свідченням українських партнерів, можуть призвести до зупинки атомних електростанцій, які працюють в Україні, а це може призвести до ядерної катастрофи.

З метою уникнути постійного циклу "ми ремонтуємо – вони руйнують", Боррель закликав міжнародних партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони та перехоплювачів для України.

Він наголосив на тому, що Україна має отримати можливість завдавати ударів по аеродромах та пускових майданчиках на території Росії, щоб зупиняти атаки ще до їх початку.

"Ми пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і енергетичний фронт стане ключовим цієї зими" , – підсумував Боррель.

Як відомо, 19 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.

Тим часом посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що для підтримки побитої обстрілами української енергосистеми цієї зими ЄС планує збільшити експорт електроенергії в Україну, а також готує постачання енергообладнання.

За її оцінками, Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.