У США переконані, що Іран вдарить балістичними ракетами по Ізраїлю

Сполучені Штати Америки очікують, що Іран може завдати ударів балістичними ракетами по Ізраїлю після початку його операції проти проіранського угруповання "Хезболла" в Ірані. З посиланням на Bloomberg та NBC News, повідомляє Європейська правда.

Посадовець Білого дому на умовах анонімності сказав про це низці американських та міжнародних ЗМІ.

За словами співрозмовника, у США "мають ознаки" того, що Іран готується до атаки з використанням балістичних ракет проти Ізраїлю найближчим часом.

"Ми активно підтримуємо оборонні приготування для захисту Ізраїлю від цієї атаки. Пряма військова атака з боку Ірану на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Ірану" , – додав співрозмовник.

Нагадаємо, проти 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

ЗМІ раніше повідомляли, що топпосадовці у Білому домі в приватному порядку повідомляли Ізраїлю, що США підтримають його рішення посилити військовий тиск на проіранське угруповання "Хезболла".

Крім того, європейські країни просять своїх громадян покинути Ліван, оскільки Ізраїль розпочав наземний наступ проти "Хезболли".