США, Британія та Австралія наклали санкції на російських хакерів з Evil Corp

Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія оголосили про введення санкцій проти осіб, пов'язаних з Росією. Мова про російське кіберзлочинне угруповання Evil Corp.﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США та британського уряду, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Сьогоднішні тристоронні дії підкреслюють нашу колективну відданість захисту від кіберзлочинців, які прагнуть підірвати нашу критичну інфраструктуру та загрожують нашим громадянам" , - заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

У відомствах зазначили, що засновник і лідер угруповання Максим Якубець вчиняв кіберзлочини та маскував їх під роботу в Національній інжиніринговій корпорації, заснованій сином члена Ради безпеки Росії Ігорем Чайкою.

Варто зауважити, що Evil Corp та Якубець були включені до списку санкцій США ще у 2019 році. Сьогодні ж американський Мінфін оголосив про накладення обмежень на сім фізичних і дві юридичні особи, пов’язані із російськими кіберзлочинцями.

Серед осіб, на яких накладені санкції:

"помічник депутата Держдуми" та колишній офіцер ФСБ Едуард Бендерський;

друг Якубця Олександр Риженков.

Проти останнього у США було розпочало розслідування за підозрою у використанні вимагача BitPaymer проти американських громадян.

За свого боку Велика Британія включила до санкційного списку 16 осіб,які пов'язані з Evil Corp - зокрема Якубця, Бендерського та Риженкова.

Evil Corp - це кіберзлочинна організація, яка займається хакерською діяльністю, зокрема банківським шахрайством і викраденням фінансових даних. Вона отримала відомість завдяки створенню та поширенню шкідливого програмного забезпечення Dridex, що використовувалося для крадіжки даних банківських рахунків та паролів. Вважається, що група пов'язана з російськими хакерами і функціонує під керівництвом хакера Максима Якубеца, якого розшукують США.

У 2019 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Evil Corp, звинувачуючи групу в крадіжці понад 100 мільйонів доларів у банківських установ та інших фінансових організацій. Організація відома своєю складною структурою, високим рівнем технічної підготовки та масштабними операціями.

Основні аспекти діяльності Evil Corp:

Розробка і розповсюдження шкідливого ПЗ.

Викрадення банківських даних через фішингові атаки та інфікування комп'ютерів.

Вимагання грошей у компаній і приватних осіб, зокрема через Dridex та інші шкідливі програми.