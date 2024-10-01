Чинні військовослужбовці отримали можливість працювати у Мінветеранів

Згідно з указом президента, деякі посади у Міністерстві у справах ветеранів України відтепер можуть обіймати чинні військовослужбовці.﻿ З посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, деякі посади у Міністерстві у справах ветеранів України відтепер, у разі їх вакантності можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань із залишенням на військовій службі та без виключення зі списків особового складу.

Відповідний Указ "Про внесення зміни до Указу Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017" підписав Президент Володимир Зеленський.

"Нічого для ветеранів без ветеранів! Відтепер українські ветерани й ветеранки, які несуть військову службу, та інші діючі військовослужбовці можуть бути залучені до роботи у Мінветеранів та брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти" , — повідомила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Нагадаємо, раніше Міністерство у справах ветеранів запустило проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на державній службі – е-Карту. Сервіс уже доступний на платформі е-Ветеран.

Також повідомлялося, що Мінветеранів разом із Національним агентством з питань запобігання корупції напрацьовують спільний проєкт із залучення ветеранів і ветеранок до роботи в структурах НАЗК.