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МЗС: Україна евакуювала з Лівану 134 українців та 45 іноземців

МЗС: Україна евакуювала з Лівану 134 українців та 45 іноземців
Фото: t.me/Ukraine_MFA

Міністерство закордонних справ і Головне управління розвідки Міністерства оборони евакуювали 179 осіб із Лівану, серед яких 134 громадянина України, повідомляє Українська правда.

У МЗС зазначили, що разом з ГУР "успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані".

Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.

Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини.

Крім того, було евакуйовано 45 осіб: громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану.

А ще – двох собак і кота.

"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців. Висловлюємо вдячність Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні евакуації", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.

Міністерство оборони США назвало ракетну атаку Ірану на Ізраїль вдвічі масштабнішою від попередньої та не виключило ймовірності нового удару.

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