Українці за останній місяць збільшили покупку доларів у банках

Населення України у вересні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,564 млрд. доларів (в еквіваленті) і купило на 2,660 млрд. доларів. Чиста купівля валюти становила 1,096 млрд доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі зріс на 40,4% порівняно із серпнем, коли українці купили 780,8 млн доларів.

З початку року українці купили у банках 8,233 млрд доларів.

Курс долара у вересні

Курс долара на готівковому ринку у вересні коливався близько від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс зріс на 15 копійок до 41,55 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс майже не змінився – 41,15 грн/долар.

Офіційний курс за місяць упав на 0,1% із 41,19 до 41,16 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-серпень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 10,3 млрд доларів. За серпень обсяг зріс на 1,3 млрд доларів. Усього на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів. Таким чином, іноземна валюта (долари та євро) залишаються головною формою заощаджень українців.