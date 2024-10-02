В "Укрпошті" зробили заяву щодо тарифів

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив про збереження тарифів на доставку - щонайменше до кінця 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить публікація Смілянського у Facebook.

Рішення "Укрпошти" щодо тарифів

Гендиректор "Укрпошти" визнав, що розуміє "рішення компаній, які, під впливом зростання витрат, ухвалили рішення про збільшення тарифів".

"Ми також розглядали це питання. Але, враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, прийняли рішення підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи, як і всередині країни, так і для відправки за кордон, для наших експортерів" , - розповів він.

Які нововведення планує "Укрпошта"

Смілянський висловив сподівання, що бізнеси підтримають "Укрпошту" шляхом "збільшення обсягів".

"Це буде найкраща взаємна підтримка... Але ми розуміємо, що бізнес та клієнти вимагають не лише доступних тарифів, але і якісної доставки. Тому "Укрпошта" також робить все, щоб пришвидшити терміни доставки та її якість" , - зауважив посадовець.

Він уточнив, що впродовж жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки.

"Ми також плануємо запустити новий, зручний мобільний додаток та інші приємні для клієнтів нововведення. Слідкуйте за новинами та працюйте з нами" , - підсумував Смілянський.

Оплата посилок і вартість марок

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 30 серпня "Укрпошта" припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці (ФОП).

Згідно зі змінами, які НБУ вніс до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.

Згодом повідомлялося, що з 1 жовтня 2024 року національний оператор поштового зв'язку змінює вартість знаків поштової оплати - марок, маркованих конвертів і карток.