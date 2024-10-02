Фінансові втрати України через вторгнення РФ перевищили 1 трлн доларів

З початку повномасштабного вторгнення Росії загальна сума непрямих втрат, які були та будуть завдані Україні, оцінюються в 1,164 трлн доларів (виручка). Втрати доданої вартості становлять 385 млрд доларів і перевищують ВВП України в 2021 році майже вдвічі. Про це йдеться у дослідженні Київської школи економіки (KSE), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Порівняно з попереднім звітом, який було опубліковано рік тому, це означає зростання втрат виручки понад в три рази.

Це викликано як розширенням переліку суб’єктів, що постраждали, так і збільшенням оціночного періоду (з 34 до 46 місяців).

Звіт охоплює період з лютого 2022 року по червень 2024 року (фактичні втрати) та період до кінця 2025 року включно (18 місяців з дати збору даних). Розділення на фактичні та прогнозні втрати має умовний характер, оскільки найсвіжіші дані по фінансовим показникам компаній доступні лише за 2023 рік.

Втрати за секторами економіки

З точки зору виручки найбільші суми непрямих втрат припадають на продуктивні сектори. Це торгівля (450,5 млрд доларів), промисловість разом з будівництвом та послугами (410 млрд доларів), та сільське господарство (83,1 млрд доларів). Також великих втрат зазнали головні інфраструктурні сектори - енергетика та транспорт (43,1 млрд доларів та 38,8 млрд доларів відповідно).

З точки зору додаткових витрат, найбільшими групами є розмінування та житловий сектор (42 млрд доларів та 22 млрд доларів відповідно). У сфері житла переважно йдеться на додаткові витрати громадян на оренду житла, яке ми враховуємо у втратах, хоча технічно це означає перерозподіл доходів між українськими громадянами.

Крім того, суттєво зросли та зростуть витрати держави на соціальні виплати (на 10 млрд доларів). По усім секторам разом, на демонтаж зруйнованих об’єктів та вивіз відходів припадає 13,4 млрд доларів.