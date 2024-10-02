Німеччина анонсувала передачу Україні шість великих генераторів

Німеччина анонсувала передачу Україні шести великих генераторів електроенергії у рамках підготовки до складної зими, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосило посольство Німеччини в Україні.

Генератори надають через Федеральне агентство технічної допомоги THW, вони призначені для лікарень та водоканалів, щоб забезпечити їхню стабільну роботу в умовах відключень електроенергії.

"П’ять генераторів були профінансовані МЗС Німеччини, а один надав Фонду THW концерн Audi", - зазначили у посольстві.

Минулого тижня бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло– та електропостачання України.

Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.

Спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн анонсував виділення 60 млн євро на підтримку української енергетики до кінця цього року.