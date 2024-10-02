Польська авіакомпанія LOT зупинила польоти над Іраном

Польські авіалінії LOT зупинили польоти над Іраном після вчорашнього ракетного удару Ірану по Ізраїлю, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє RMF FM.

Іран запустив майже 200 ракет по Ізраїлю без попередження пілотів пасажирських літаків. Ситуація стала дуже небезпечною і LOT тепер уникатиме цієї частини світу.

Це відчують, перш за все, ті пасажири LOT, які летять або мають намір летіти до Індії. Їх подорож буде продовжена приблизно на 40 хвилин.

Напередодні ввечері рейс польської національної авіакомпанії з Варшави до Мумбаї довелося перенаправити через Азербайджан. Потім він пролетів над Туркменістаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Пакистаном і далі до Індії, щоб уникнути Ірану.

Крім того, з середини серпня LOT оминає Ізраїль та Ліван – так буде продовжуватися до подальших повідомлень.

Це зробить подорож довшою, а також вплине на підвищення цін на квитки. Але безпека для авіакомпанії має першорядне значення.

1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку по території Ізраїлю. В очікуванні цього загострення багато країн закликали своїх громадян залишити регіон та організували евакуаційні рейси.

Повідомляли, що сили США допомогли Ізраїлю зі збиттям ракет, які Іран запустив по країні.

Міністр оборони Британії заявив, що британські сили у регіоні також "зіграли свою роль".