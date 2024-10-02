Нацбанк буде встановлювати курс гривні лише щоденно

Національний банк України планує встановлювати курс гривні до усіх іноземних валют щоденно. На сьогодні діє два кошики - для щоденного та щомісячного встановлення, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, представники ринкового блоку НБУ провели чергову зустріч з найактивнішими учасниками грошового та валютного ринків.

НБУ презентував учасникам засідання план переходу до одного - щоденного - кошика валют для встановлення офіційного курсу.

Під час засідання НБУ представив підходи до розрахунку нового індикатора валютного ринку - довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину. Розрахунок буде проводитися шляхом перемноження довідкового курсу долара та середнього значення котирувань BFIX долар США / євро, розрахованого з 10.30 до 12.00.

Також учасники засідання обговорили зміни до методології розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів. Нова методологія їх обрахунку, як очікується, відповідатиме методології розрахунку нового індикатора – довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину.

Курс гривні

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.

Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Офіційні курси валют публікуються щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.

Зараз НБУ встановлює курси щоденно для 33 валют. Ще для 24 валют НБУ встановлює курси щомісяця.