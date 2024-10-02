Лідери республіканців вимагають від Байдена більшої жорсткості щодо Ірану

Лідери Республіканської партії у Конгресі США закликають президента Джо Байдена виявити більшу жорсткість щодо Ірану після масованої ракетної атаки на Ізраїль, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у публікації The Hill.

Республіканці закликають президентську адміністрацію вжити низку конкретних заходів, покликаних підірвати військову міць Тегерана та його проксі сил.

"Адміністрація Байдена неодноразово погрожувала Ірану "серйозними наслідками" за його кампанію терору проти Ізраїлю і Сполучених Штатів, але так і не змогла їх запровадити", – зазначив лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл.

Своєю чергою спікер Палати представників Майк Джонсон заявив про необхідність чинити "максимальний тиск" на Тегеран, включно з суворим дотриманням чинних санкцій.

"Лицемірно з боку адміністрації висловлювати підтримку захисту Ізраїлю і водночас продовжувати задобрювати іранський режим мільярдами – або сотнями мільярдів доларів – у вигляді послаблення санкцій", – сказав він.

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкс Маккол закликав направити Ізраїлю потужнішу зброю і прийняти його закон "Мир через силу в XXI столітті", який застосовує нові фінансові обмеження і обмеження на поїздки для всіх, хто пов'язаний з ракетними програмами Ірану.

"Адміністрація також повинна використовувати всі наявні у нас санкційні повноваження... щоб перекрити доступ до ресурсів Ірану і його проксі", – додав він.

Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль у вівторок.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".

США також підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.