У Мінстраті заявили про плани масштабувати виробництво дрон-ракети "Паляниця"

Ракета-дрон українського виробництва "Паляниця" пройшла успішне застосування. Наразі стоїть питання її виробництва.﻿ Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей Герман Сметанін в ефірі телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, українські військові вже застосовували "Паляницю". Зокрема, про це також згадував перзидент Володимир Зеленський.

"Було успішне застосування. На сьогодні основне завдання виробника - масштабування виробництва, щоб якомога більше даної зброї могло потрапити до ЗСУ. На сьогодні це основна задача, яку має реалізувати наш ОПК" , - розповів Сметанін.

На День незалежності президент України Володимир Зеленський вперше розповів про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". А вже наступного дня він показав її використання.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів.

Також раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляли, що Україна має можливості для виробництва понад 3 млн безпілотників різних типів щорічно.