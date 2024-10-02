На Запорізькій АЕС відновили лінію електроживлення після обстрілу
Енергетики відновили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вона була пошкоджена під час російського обстрілу 1 жовтня. З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ - знову в роботі", - йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що вчора через російську атаку на енергооб’єкт одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.
Ремонтні бригади понад добу чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні.
Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, у результаті чергової атаки Росії на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це поставило ЗАЕС на межу блекауту.
У Міненерго зазначили, що черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС.