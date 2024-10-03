Сили оборони знищили ще понад тисячу окупантів за минулу добу

Сили оборони України продовжують знищувати окупантів – лише за минулу добу знешкодили 1 150 ворожих солдатів, спалили 6 танків та 17 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Генштаб уточнює, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних скоригували деякі позиції загальних втрат окупантів.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 656 710 (+1 150) осіб,

танків – 8 893 (+6) од,

бойових броньованих машин – 17 596 (+17) од,

артилерійських систем – 18 906 (+37) од,

РСЗВ – 1 204 (+0) од,

засобів ППО – 964 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 393 (+43) од,

крилатих ракет – 2 613 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 750 (+58) од,

спеціальної техніки – 3 330 (+12) од.

Дані уточнюються.