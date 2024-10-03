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Сили оборони знищили ще понад тисячу окупантів за минулу добу

Сили оборони знищили ще понад тисячу окупантів за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують знищувати окупантів – лише за минулу добу знешкодили 1 150 ворожих солдатів, спалили 6 танків та 17 ББМ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Генштаб уточнює, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних скоригували деякі позиції загальних втрат окупантів.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 656 710 (+1 150) осіб,
  • танків – 8 893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 17 596 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18 906 (+37) од,
  • РСЗВ – 1 204 (+0) од,
  • засобів ППО – 964 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 393 (+43) од,
  • крилатих ракет – 2 613 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25 750 (+58) од,
  • спеціальної техніки – 3 330 (+12) од.

Дані уточнюються.

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