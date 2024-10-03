Атака "Шахедів" на Київську область: уламки впали у 5 районах
Російські війська у ніч проти 3 жовтня масовано атакували Київщину ударними дронами, по них працювала ППО: уламки впали в 5 районах, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Київська ОВА.
"У регіоні результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені.
Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
Уламки збитих ворожих цілей виявлено у п’яти районах області".
Від падіння уламків у трьох районах загорілась трава, всі пожежі ліквідували.
Що передувало:
У результаті протиповітряного бою в ніч на 3 жовтня ППО знищила 78 зі 105 дронів-камікадзе, запущених Росією по Україні. Київська ОВА повідомляла, що в Києві працює ППО.