Фіцо заявив, що хоче "нормальних відносин" з РФ після її війни з Україною

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо каже, що бажає нормальних відносин з РФ після закінчення розв’язаної нею війни проти України. З посиланням на RTVS, повідомляє Європейська правда.

За словами Фіцо, якщо війна в Україні "закінчиться під час мандату цього уряду", тобто до 2027 року, "я зроблю все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з Російською Федерацією".

"Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною" , – сказав прем’єр Словаччини.

Також він повторив, що конфлікт в Україні не має військового вирішення, і багато політиків вже нібито говорять про необхідність компромісів щодо України – як приклад навівши президента сусідньої Чехії Петра Павела.

Хоча Фіцо не уточнив, що має на увазі, та нещодавно Павел допустив можливість завершення війни в Україні без деокупації всіх її територій.

Зазначимо, що прем’єр Словаччини у своїх промовах часто повторює російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

Ще в серпні 2023 року тоді ще кандидат у прем’єр-міністри Фіцо говорив, що війна в Україні почалася у 2014 році, "коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі і в Луганську".

А у річницю повномасштабного вторгнення він заявив, що війна почалась із "розгулу українських неонацистів".