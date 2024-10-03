Ізраїль знищив командира "Хезболли", який організував удар по стадіону на Голанських висотах

Ізраїль стверджує, що причетний до ліквідації командира "Хезболли", який у липні організував удар по футбольному полю на Голанських висотах. Тоді внаслідок атаки загинуло 12 дітей. З посиланням на Sky News, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Вчора, за даними розвідки, винищувачі IAF знищили Хідера аль-Шабіа, терориста, відповідального за напад у Мадждал-Шамсі" , - повідомили у ЦАХАЛі.

Там зазначили, що Хідер аль-Шабіа командував районом Хар Дов у терористичній організації "Хезболла".

Окрім того, в армії Ізраїлю заявили, що вбитий командир "Хезболли" також відповідальний за "сотні ракетних і протитанкових ракетних пусків по позиціях ЦАХАЛу в районі Хардов, гори Хермон і північних Голанських висотах".

У "Хезболлі" цю заяву Ізраїлю поки не коментували.

Нагадаємо, 27 липня терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах. Ракета влучила по футбольному полю, де було багато дітей.

Як писали місцеві ЗМІ, така атака тоді стала "найсмертоноснішою".