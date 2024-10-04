Армія оборони Ізраїлю ліквідувала одного з керівників ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала главу терористичної мережі ХАМАС у місті Тулькарм, а також групу інших терористів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал ЦАХАЛ.

Зазначається, що в четвер, 3 жовтня, армія Ізраїлю завдала удару по району міста Тулькарм (місто в Палестині, на Західному березі річки Йордан. - ред.) і ліквідувала терориста Захи Ясера Абд ар-Разека Уфі, - керівника терористичної мережі ХАМАС у цьому місті.

Військові повідомили, що Уфі спланував та очолив спробу підриву автомобіля в ізраїльському поселенні Атерет 2 вересня 2024 року. Терорист постачав зброю великій кількості терористів у цьому районі, планував і керував суттєвою кількістю додаткових терористичних атак, спрямованих проти громад в Юдеї та Самарії і на решті території ізраїльського фронту. Найближчим часом Уфі планував здійснити нову терористичну атаку.

Ізраїльські військові також зазначили, що Уфі брав участь у плануванні та вчиненні численних значних і екстремальних терористичних атак проти ізраїльського цивільного населення в Юдеї та Самарії, під час яких зазнали поранень велика кількість цивільних осіб.

"Уфі діяв для зміцнення терористичної мережі ХАМАС і надання допомоги іншим терористам у цьому регіоні в здійсненні значних обстрілів і підривів автомобілів" , - йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначили у ЦАХАЛ, разом із Уфі було ліквідовано багато інших важливих терористів, що входили до терористичної мережі у Тулькармі.

Ліквідація терористів і загострення на Близькому Сході

За останні тижні ізраїльська армія ліквідувала низку керівників та членів ісламіських угруповань, яких підтримує Іран. Це призвело до загострення протистояння між Ізраїлем і палестинським ХАМАСом, ліванською "Хезболлою" та хуситами в Ємені.

Так, 27 вересня ЦАХАЛ вдарила по Бейруту і ліквідувала очільника угруповання "Хезболла" Хасана Насраллу.

Також внаслідок цієї атаки загинув заступник командувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР) Аббаса Нілфорушан.

Іран відреагував на ці вбивства масштабним обстрілом Ізраїлю, випустивши по країні близько 180 ракет.

Крім того, 3 жовтня ізраїльтяни вбили одного з керівників "Хезболли" з виробництва високоточних керованих ракет Махмуда Юсефа Анісі.

Додамо, що 31 липня у Тегерані підривом закладеної вибухівки було вбито лідера палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію.