Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною

НАТО не буде перехоплювати ракети та безпілотники над Україною так, як робить це над Ізраїлем, бо це "два дуже різні ландшафти і поля бою" і це було б "втягненням нас у війну", повідомляє Українська правда.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

"Ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою. Президент на самому початку, коли Росія вторглася в Україну, доручив цьому департаменту забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою".

Речниця Пентагону підкреслила, що Україна дуже успішно використовує засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію.

Вона також повідомила про розмову очільника Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим: щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби можуть знадобитися Україні.

Сінгх підкреслила, що президент США Джо Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступають в Україну, але підтримують Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію.

На запитання, чи влучання про цілях з польської чи румунської території теж б вважалося вторгненням, Сінг підтвердила, що "це було б втягненням нас у війну в інший спосіб".

Вона також зауважила, що Україна "змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі".

І додала, що США продовжуватимуть надавати Україні необхідну для цього підтримку.

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