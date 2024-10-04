Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку САУ Україні
Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter).
Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві.
"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", – підкреслив французький міністр.
KNDS – один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладачі тощо.
1 жовтня стало відомо, що концерн KNDS відкрив дочірнє підприємство в Україні.
KNDS Ukraine LLC підтримуватиме співпрацю з державними установами України та українськими оборонно-промисловими компаніями.
Днями повідомляли, що уряд Бельгії розгляне пропозицію про придбання та передання Україні трьох самохідних артилерійських установок CAESAR на суму 12 мільйонів євро.