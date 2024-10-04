На Херсонщині через російську атаку загинула людина, ще двоє поранено

У результаті російського обстрілу у ніч на 4 жовтня Білозерки Херсонської області загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Херсонська ОВА.

"Вночі російська армія з артилерії вдарила по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження".

Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Згодом в Херсонській обласній військовій адміністрації додали, що до лікарні звернулися двоє постраждалих через нічний російський обстріл Білозерки.

Зазначається, що у 58-річної жінки й 61-річного чоловіка – вибухові травми та струс головного мозку. Їх ушпиталили. На момент атаки потерпілі перебували у будинку, на подвірʼя якого "прилетів" ворожий снаряд.

Передісторія: