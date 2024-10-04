"Енергоатом" звільнив топ-менеджера, якого спіймали на хабарі

"Енергоатом" вирішив звільнити директора з контрольно-ревізійної роботи Олександра Скопича, якого СБУ раніше спіймало на хабарі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

"Враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 р. наказом в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади" , - йдеться у повідомленні.

Водночас "Енергоатом" стверджує, що підозра Скопича "жодним чином не повʼязана з його роботою в АТ "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо:

Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи "Енергоатому" Олександра Скопича.

Директору з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом" Олександру Скопичу, якого в суботу затримали на хабарі, обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 мільйон гривень.