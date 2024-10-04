Кабмін просять виділити 1 млн грн на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Український інститут національної пам'яті попросив Кабінет міністрів виділити хоча б один мільйон гривень на роботи з ексгумації жертв Волинської трагедії. ﻿ Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 млн гривень. На те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт, зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти" , - заявив Дробович.

Зокрема він додав, що роками польська сторона не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії, через що польські громадяни вже "в розпачі звертаються безпосередньо до нас".

Що передувало

Нещодавно голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не повинна схвалювати членство України в Європейському Союзі, доки не буде вирішено питання Волинської трагедії 1943 року. Пізніше президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що блокування європейської інтеграції України суперечитиме політиці Польщі, оскільки таке рішення відповідатиме інтересам диктатора Володимира Путіна. Водночас він підкреслив, що Київ і Варшава повинні знайти спільне порозуміння щодо складних питань, включаючи історичні аспекти.

28 серпня ексглава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що занурення в історичні конфлікти може призвести до взаємних звинувачень між українцями та поляками. За його словами, важливо спільно будувати майбутнє, залишивши історію на розсуд істориків. Ця заява викликала невдоволення у голови польського уряду Дональда Туска, який публічно висловив своє обурення.