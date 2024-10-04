Росіяни зламали ребра "азовцю" Іщенку перед смертю в СІЗО - WP

Наприкінці липня українець Олександр Іщенко, який був бійцем "Азову", помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону. В Україні судмедексперт дійшов висновку, що перед смертю ребра військового були зламані тупим предметом.﻿ З посиланням на The Washington Post, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними видання, родичі Іщенка вважають, що росіяни зробили все, щоб не вдалося впізнати останки і не дізналися причину смерті. Вдова померлого Олена розповіла, що після розтину росіяни не зашили тіло Іщенка. Тому останки, які доправили з в'язниці в Ростові-на-Дону, розклалися.

Також український судмедексперт дійшов висновку, що перед смертю ребра чоловіка були зламані тупим предметом.

"Його розірвали на частини. Росіяни зробили все, щоб ми не змогли його впізнати і не дізналися справжню причину" , - розповіла вона.

Видання пише, що про смерть Іщенка родичі дізналися від адвоката.Тоді Олена дуже боялась, що її чоловіка поховають у Росії, тому вони зв'язались з похоронною службою, яка за 4000 доларів розробила складний план з повернення тіла Іщенка додому. До Росії було відправлено людину, яка видала себе за племінника Олександра і розповіла російським чиновникам, що відвезе його до Вірменії. Таким чином тіло вдалося повернути до України.

The Washington Post ознайомилось з російським та українським протоколом розтину. У російському документі зазначено, що причину смерті неможливо встановити "через гнильні зміни в органах і тканинах трупа". Початкова українська експертиза, однак, повідомила про "шок, множинні переломи ребер, закриту тупу травму грудної клітки, пошкодження внаслідок контакту з тупим предметом, намір невідомий". Сім'я повідомила, що вони все ще чекають на остаточний звіт, і що причина смерті залишається незрозумілою.

Що передувало

Наприкінці липня стало відомо про смерть військовополоненого українця Олександра Іщенка у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону, який був воїном "Азову". На момент смерті йому було 55 років.

Згодом заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар підтвердив інформацію щодо загибелі бійця та назвав це цинічним порушенням росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Також Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування щодо загибелі Іщенка.