США завдали ударів по по хуситам у Ємені - The Guardian

США завдали ударів по кількох частинах Ємену, включаючи його столицю Сану і портове місто Ходейда. Вражені опорні пункти хуситів.﻿ З посиланням на The Guardian, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Анонімний американський чиновник заявив виданню, що військові США завдали ударів по низці об'єктів хуситів в Ємені.

За його словами, американські літаки та кораблі завдали ударів по системах озброєння, базах та іншому обладнанню, що належить підтримуваному Іраном угрупованню, в результаті чого були вражені опорні пункти хуситів.

Точна кількість цілей ще не відома, оскільки місія тільки закінчується.

За даними хуситських ЗМІ, сім ударів було завдано по аеропорту в Ходейді і району Катейб, де знаходиться військова база, контрольована хуситами.

Ще чотири удари були завдані по району Сейяна в столиці Сані, і два удари були завдані по провінції Дхамар, згідно з повідомленнями Houthi. Прес-служба Хуті також повідомила про три авіаудари в провінції Байда на південному сході від Сани.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про атаку на Ємен. Місцеві ЗМІ, пов'язані з хуситами, пишуть, що по столиці Ємену Сані та місту Ходейда було завдано авіаударів.