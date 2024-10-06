ISW проаналізував, чи змінить фінансове стимулювання темпи мобілізації в РФ

Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що збільшення російською владою фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання обмежень у питанні мобілізованих, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати за укладення військового контракту з Міністерством оборони Росії в період з 2025 по 2027 рік, що свідчить про те, що Кремль планує продовжувати покладатися на поточні зусилля з криптомобілізації, щоб задовольнити потреби в людській силі для війни в Україні доти, доки працює система криптомобілізації.

"Російський федеральний уряд наразі пропонує одноразові виплати в розмірі 400 000 рублів (4 200 доларів) за підписання військового контракту (на додаток до одноразових виплат, запропонованих регіональною владою, деякі з яких нещодавно перевищили мільйон рублів), що свідчить про те, що Кремль має намір набрати 225 000 нових військовослужбовців на контрактну службу в період між 2025 і 2027 роками, за умови збереження поточних ставок, що малоймовірно, враховуючи, що ці ставки неухильно зростають з 2022 року".

Аналітики зазначають, що за останні місяці російська влада значно збільшила фінансові стимули, зокрема одноразові виплати, для підписання військових контрактів.

Російська влада, як повідомляється, висловила занепокоєння тим, що поточні зусилля з вербування приносять все менші результати, а значне збільшення фінансових стимулів в останні місяці свідчить про те, що існуючі зусилля з вербування були недостатніми для підтримки постійного формування нових сил, на які покладаються російські військові для підтримання темпів наступу в Україні.

"За оцінками ISW, існують середньострокові та довгострокові обмеження щодо кількості призовників, яких може залучити російська криптомобілізаційна кампанія, що триває, і збільшення фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання цих обмежень".

В огляді вказують, що правитель Росії Володимир Путін залишається прихильником поточної криптомобілізаційної кампанії, щоб уникнути оголошення чергового широко непопулярного часткового мобілізаційного призову резервістів, хоча він зберігає можливість оголосити ще один призов – як він це зробив восени 2022 року.

"Путін і російське військове командування, схоже, не бажають миритися зі зниженням інтенсивності російських бойових дій в Україні, оскільки вважають збереження ініціативи на всьому театрі бойових дій стратегічним імперативом, і залишається незрозумілим, чи буде Путін відповідати ще одним призовом, якщо зіткнеться з іншою кризою, подібною або гіршою ніж восени 2022 року".

Ключові висновки ISW за 5 жовтня: