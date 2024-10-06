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Росія атакувала Одесу "Шахедами": спалахнули склади, є постраждалий

Росія атакувала Одесу "Шахедами": спалахнули склади, є постраждалий
Фото: ДСНС

В ніч на 6 жовтня окупанти атакували Україну дронами. Почались пожежі на складах, є постраждалий, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДСНС України в Одеській області.

"Країна-агресор знов атакувала наше місто ворожими шахедами. На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу

Внаслідок влучання безпілотників була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці.

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Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 47 рятувальників, від Асоціації добровільних пожежних України - 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 6 жовтня знову атакували Україну дронами-камікадзе. Після 23:00 в Одесі лунали вибухи, військові попереджали про загрозу дронів.

Вибухи лунали і в Києві. Пізніше в КГВА розповіли, що російські дрони на Київ заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалась тричі і сумарно тривала понад 5 годин.

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