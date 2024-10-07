У Генштабі Естонії проаналізували причини відступу ЗСУ з Вугледару

Глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони Естонії Тоомас Вялі заявив, що українські війська були змушені відступити з Вугледара через чисельну перевагу російських окупаційних військ, що наступали, повідомляє Європейська правда.

Вялі пояснив, що окупаційна армія РФ у вересні систематично брала під контроль прилеглі до Вугледара території за допомогою авіабомб, "м'ясних штурмів", вогню артилерії, зосередження дронів і просування вперед маленькими групами.

Він додав, що за місяць окупанти просунулися так далеко, що українці були змушені вийти з Вугледара.

"Українці відступають не тому, що росіяни зробили якийсь дивовижний хід, а скоріше тому, що у них (росіян) просто більше маси" , – зазначив Вялі.

Представник естонського Генштабу також розповів, що російські окупанти вдосконалили тактику піхотних атак, використовуючи невеликі групи, які просуваються по черзі на кілька десятків метрів за сильної підтримки вогню артилерії.

"Російська мобілізаційна машина настільки забезпечена ресурсом, що вони можуть весь час продовжувати ці атаки. Це в чистому вигляді війна ресурсів. І нічого не поробиш, у Російської Федерації зараз така перевага в людських ресурсах і ресурсах у вигляді "дурного заліза", що їй вдається забезпечувати успіх своїх атак" , – сказав глава оперативного відділу Генштабу Сил оборони.

Говорячи про Вугледар, Вялі пояснив, що значення міста полягало в його географічному положенні як логістичного вузла, через який проходять важливі для постачання дороги.

Крім того, Вугледар розташований близько до залізниці, що зв'язує Донецьк із Кримом, і володіння цим населеним пунктом давало змогу Україні створювати постійну загрозу цій дорозі.

Розташований на височині Вугледар також дозволяв добре контролювати прилеглу місцевість.